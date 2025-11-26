Венгерская MOL готова в 2,5 раза увеличить поставки нефти в Сербию

https://1prime.ru/20251126/vengriya-864956607.html

БЕЛГРАД, 26 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL готова в два с половиной раза увеличить поставки нефти и нефтепродуктов в Сербию, чтобы помочь Белграду с энергоснабжением, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "MOL, крупнейшая венгерская компания и одна из крупнейших энергетических компаний региона, готова увеличить объёмы поставок нефти и нефтепродуктов в Сербию. В ноябре MOL удвоила объёмы поставок в Сербию и продолжит увеличивать их в декабре. В последний месяц года MOL увеличит объёмы поставок сырой нефти и нефтепродуктов в Сербию в два с половиной раза", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром энергетики и горного дела Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович. Министр подчеркнул, что Сербия может рассчитывать на поддержку Венгрии, особенно сейчас, "когда безопасность энергоснабжения находится под угрозой", Будапешт "использует все доступные средства", чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти в Сербию в будущем, несмотря на все трудности.Сийярто сообщил, что для поставок нефти задействованы все возможные способы - автомобильные, железнодорожные и речные перевозки.Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS, которая находится под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось четыре дня до полной остановки.

