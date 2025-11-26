https://1prime.ru/20251126/vklady-864951687.html

ЦБ сообщил об увеличении средней максимальной ставки вкладов до 15,5%

26.11.2025

ЦБ сообщил об увеличении средней максимальной ставки вкладов до 15,5%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T10:41+0300

2025-11-26T10:41+0300

2025-11-26T10:41+0300

финансы

банки

сбербанк

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября увеличилась на 0,18 процентного пункта - до 15,499% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

