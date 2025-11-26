https://1prime.ru/20251126/voyska-864971511.html

В Германии сообщили о тревоге в ВСУ после решения Зеленского

МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского отменить запрет на выезд из страны для мужчин 18–22 лет вызывает серьезные опасения внутри украинской армии, пишет Der Tagesspiegel."Через два года сражаться будет некому. <...> Солдаты, которые держат фронт уже три с половиной года, просто заканчиваются", — сообщил изданию представитель ВСУ.Он отметил, что объяснить это решение крайне трудно — особенно с учетом проблем с ротацией на передовой. По словам боевика, увольнение возможно лишь в случае "смерти или ранения". Он подчеркнул, что решение киевских властей усиливает разрыв между фронтом и тылом.Украинское правительство разрешило выезд указанной возрастной категории в августе, после этого мужчины начали массово покидать страну.С февраля 2022 года с Украины уехали около 6,7 млн человек. ООН сообщает: целые регионы опустели — молодые люди покинули страну, а остались преимущественно пожилые.Ранее директор украинского Института демографии Элла Либанова предупреждала о надвигающемся демографическом кризисе, утверждая, что ситуацию не исправит даже полное возвращение всех уехавших.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

