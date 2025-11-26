Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сообщили о тревоге в ВСУ после решения Зеленского - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251126/voyska-864971511.html
В Германии сообщили о тревоге в ВСУ после решения Зеленского
В Германии сообщили о тревоге в ВСУ после решения Зеленского - 26.11.2025, ПРАЙМ
В Германии сообщили о тревоге в ВСУ после решения Зеленского
Решение Владимира Зеленского отменить запрет на выезд из страны для мужчин 18–22 лет вызывает серьезные опасения внутри украинской армии, пишет Der... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T23:05+0300
2025-11-26T23:05+0300
спецоперация на украине
в мире
германия
украина
владимир зеленский
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского отменить запрет на выезд из страны для мужчин 18–22 лет вызывает серьезные опасения внутри украинской армии, пишет Der Tagesspiegel."Через два года сражаться будет некому. &lt;...&gt; Солдаты, которые держат фронт уже три с половиной года, просто заканчиваются", — сообщил изданию представитель ВСУ.Он отметил, что объяснить это решение крайне трудно — особенно с учетом проблем с ротацией на передовой. По словам боевика, увольнение возможно лишь в случае "смерти или ранения". Он подчеркнул, что решение киевских властей усиливает разрыв между фронтом и тылом.Украинское правительство разрешило выезд указанной возрастной категории в августе, после этого мужчины начали массово покидать страну.С февраля 2022 года с Украины уехали около 6,7 млн человек. ООН сообщает: целые регионы опустели — молодые люди покинули страну, а остались преимущественно пожилые.Ранее директор украинского Института демографии Элла Либанова предупреждала о надвигающемся демографическом кризисе, утверждая, что ситуацию не исправит даже полное возвращение всех уехавших.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251126/otkaz-864971173.html
https://1prime.ru/20251126/peregovory-864970838.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, германия, украина, владимир зеленский, всу, оон
Спецоперация на Украине, В мире, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, ООН
23:05 26.11.2025
 
В Германии сообщили о тревоге в ВСУ после решения Зеленского

Tagesspiegel: украинская армия недовольна разрешением на выезд мужчин 18–22 лет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского отменить запрет на выезд из страны для мужчин 18–22 лет вызывает серьезные опасения внутри украинской армии, пишет Der Tagesspiegel.
"Через два года сражаться будет некому. <...> Солдаты, которые держат фронт уже три с половиной года, просто заканчиваются", — сообщил изданию представитель ВСУ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа
Вчера, 22:58
Он отметил, что объяснить это решение крайне трудно — особенно с учетом проблем с ротацией на передовой. По словам боевика, увольнение возможно лишь в случае "смерти или ранения". Он подчеркнул, что решение киевских властей усиливает разрыв между фронтом и тылом.
Украинское правительство разрешило выезд указанной возрастной категории в августе, после этого мужчины начали массово покидать страну.
С февраля 2022 года с Украины уехали около 6,7 млн человек. ООН сообщает: целые регионы опустели — молодые люди покинули страну, а остались преимущественно пожилые.
Ранее директор украинского Института демографии Элла Либанова предупреждала о надвигающемся демографическом кризисе, утверждая, что ситуацию не исправит даже полное возвращение всех уехавших.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
На Западе забили тревогу из-за положения Киева после переговоров с США
Вчера, 22:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВ миреГЕРМАНИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала