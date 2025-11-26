https://1prime.ru/20251126/vstrecha-864955924.html
Встреча Путина и Лукашенко началась в Бишкеке
Встреча Путина и Лукашенко началась в Бишкеке - 26.11.2025, ПРАЙМ
Встреча Путина и Лукашенко началась в Бишкеке
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T14:44+0300
2025-11-26T14:44+0300
2025-11-26T14:59+0300
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко началась в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. У российского лидера также запланировано участие в саммите ОДКБ. Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко состоялись 26 сентября в Кремле – белорусский лидер посещал в Москве мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной отрасли России.
