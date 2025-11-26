https://1prime.ru/20251126/zayavlenie-864954502.html
Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства в условиях стремительно меняющегося мира. В программном документе поставлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей на долгосрочную перспективу, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Лидеры государств провели переговоры в среду в государственной резиденции "Ынтымак Ордо". Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
