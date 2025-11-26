Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия для Киргизии остается добрым другом, заявил Жапаров - 26.11.2025
Россия для Киргизии остается добрым другом, заявил Жапаров
Россия для Киргизии остается добрым другом, заявил Жапаров - 26.11.2025, ПРАЙМ
Россия для Киргизии остается добрым другом, заявил Жапаров
Россия для Киргизии неизменно остается стратегическим союзником и добрым другом, сообщил в среду на переговорах с лидером России Владимиром Путиным киргизский... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T10:52+0300
2025-11-26T11:15+0300
БИШКЕК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия для Киргизии неизменно остается стратегическим союзником и добрым другом, сообщил в среду на переговорах с лидером России Владимиром Путиным киргизский президент Садыр Жапаров. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ. &quot;Сегодня Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом, и, конечно же, мы неизменно высоко ценим крепкие многогранные отношения с братской Россией&quot;, - заявил Жапаров.
10:52 26.11.2025 (обновлено: 11:15 26.11.2025)
 
Россия для Киргизии остается добрым другом, заявил Жапаров

Жапаров назвал Россию добрым другом и стратегическим союзником

БИШКЕК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия для Киргизии неизменно остается стратегическим союзником и добрым другом, сообщил в среду на переговорах с лидером России Владимиром Путиным киргизский президент Садыр Жапаров.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.

"Сегодня Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом, и, конечно же, мы неизменно высоко ценим крепкие многогранные отношения с братской Россией", - заявил Жапаров.

Путин прибыл на переговоры с Жапаровым
РОССИЯ КИРГИЗИЯ РФ Бишкек Садыр Жапаров Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала