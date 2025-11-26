https://1prime.ru/20251126/zhaparov-864952095.html

Россия для Киргизии остается добрым другом, заявил Жапаров

БИШКЕК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия для Киргизии неизменно остается стратегическим союзником и добрым другом, сообщил в среду на переговорах с лидером России Владимиром Путиным киргизский президент Садыр Жапаров. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ. "Сегодня Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом, и, конечно же, мы неизменно высоко ценим крепкие многогранные отношения с братской Россией", - заявил Жапаров.

