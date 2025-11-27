https://1prime.ru/20251127/dom-864976406.html

СМИ: Белый дом поручил министру армии США открыть дверь к миру на Украине

СМИ: Белый дом поручил министру армии США открыть дверь к миру на Украине

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Белый дом поручил министру армии США Дэниелу Дрисколлу "открыть дверь к миру" на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Белый дом поручил Дрисколлу, который уже собирался посетить Украину для обсуждения вопроса о дронах, "поехать и открыть дверь к миру", - говорится в публикации газеты. По данным издания, Дрисколл на этой неделе подталкивал Киев и Европу принять предложение Трампа по Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

