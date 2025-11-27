https://1prime.ru/20251127/ekspert-864975381.html

Эксперт оценил позицию Трампа по Украине

Эксперт оценил позицию Трампа по Украине

Уточняется лид, добавлены подробности (4-5 абзацы) ВЕНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Итоги предпринятых усилий и позиция лидера США Дональда Трампа вселяют определенную надежду на возможное урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем, заявил член Делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Антон Мазур. "Итоги предпринятых усилий и позиция Дональда Трампа вселяют определенную надежду на возможное урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем, если конечно в очередной раз поборники "порядка, основанного на правилах" не вмешаются в переговорный процесс", - сказал он на 97-м совместном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета в среду, текст выступления опубликован в официальном Telegram-канале делегации РФ. Член делегации добавил, что в этой связи "вызывает тревогу продолжающаяся воинственная риторика из уст официальных представителей, подогревающая милитаристскую истерию в европейском обществе". Так, дипломат напомнил, что на прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заговорил о вооруженном конфликте с Россией уже в 2028 году, подчеркивая, что они "провели последнее мирное лето". В связи с этим немецкий чиновник призвал к дальнейшему укреплению военного потенциала стран альянса. В подобном же ключе высказался и начальник главного штаба ВС Франции Фабьен Мандон, заявив, что французская армия должна подготовиться к столкновению с Россией через три-четыре года. Российский дипломат указал на то, что ряд европейских государств "вымучивает" из себя увеличение военных бюджетов. "Раскручивание гонки вооружений, насаждение военного психоза и конфронтационной логики не укрепляют, а подрывают безопасность стран ЕС, делая вполне реальным их втягивание в полномасштабный конфликт. При этом мы никогда и никому из европейских государств не угрожали, и в своей политике обеспечения национальной безопасности предпочитаем оценивать потенциалы и конкретные шаги оппонентов", - заключил Мазур. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

