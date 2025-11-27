Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас захотела сократить российские вооруженные силы - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251127/kallas-864976129.html
Каллас захотела сократить российские вооруженные силы
Каллас захотела сократить российские вооруженные силы - 27.11.2025, ПРАЙМ
Каллас захотела сократить российские вооруженные силы
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас выразила стремление сократить оборонный бюджет России и ограничить масштаб ее вооруженных сил, о чем было сказано | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T02:52+0300
2025-11-27T02:52+0300
спецоперация на украине
россия
украина
кая каллас
ес
reuters
владимир путин
москва
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас выразила стремление сократить оборонный бюджет России и ограничить масштаб ее вооруженных сил, о чем было сказано на пресс-конференции по итогам консультаций министров иностранных дел ЕС, посвященных вопросам Украины."Нам следует ограничить армию России и ее военный бюджет", — сказала Каллас. Мирная инициатива США и изменения со стороны ЕвропыНа прошлой неделе Белый дом объявил о разработке плана урегулирования конфликта в Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, этот план включает в себя передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного наносить удары вглубь России.Как отметил Владимир Путин, Москва располагает текстом американского плана, но пока не ведет его детальное обсуждение. Президент допускает, что этот документ может стать основой для окончательного решения конфликта. По его словам, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как способствует достижению целей специальной военной операции, страна остается открытой для переговоров и мирного решения проблем.В воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались изменения, предлагаемые европейской и украинской сторонами к американскому плану. Reuters и Telegraph опубликовали две версии предложенных поправок. Согласно одной из версий, ЕС предложил установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч военных, тогда как в другом варианте такие ограничения отсутствуют.
https://1prime.ru/20251126/kallas-864955403.html
https://1prime.ru/20251121/zapad-864778464.html
украина
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, кая каллас, ес, reuters, владимир путин, москва, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, Reuters, Владимир Путин, МОСКВА, США
02:52 27.11.2025
 
Каллас захотела сократить российские вооруженные силы

Каллас намерена ограничить численность армии и оборонных расходов России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас выразила стремление сократить оборонный бюджет России и ограничить масштаб ее вооруженных сил, о чем было сказано на пресс-конференции по итогам консультаций министров иностранных дел ЕС, посвященных вопросам Украины.
"Нам следует ограничить армию России и ее военный бюджет", — сказала Каллас.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
Вчера, 14:05

Мирная инициатива США и изменения со стороны Европы

На прошлой неделе Белый дом объявил о разработке плана урегулирования конфликта в Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, этот план включает в себя передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного наносить удары вглубь России.
Как отметил Владимир Путин, Москва располагает текстом американского плана, но пока не ведет его детальное обсуждение. Президент допускает, что этот документ может стать основой для окончательного решения конфликта. По его словам, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как способствует достижению целей специальной военной операции, страна остается открытой для переговоров и мирного решения проблем.
В воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались изменения, предлагаемые европейской и украинской сторонами к американскому плану. Reuters и Telegraph опубликовали две версии предложенных поправок. Согласно одной из версий, ЕС предложил установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч военных, тогда как в другом варианте такие ограничения отсутствуют.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"Разобьем в пух и прах": На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
21 ноября, 05:22
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАКая КалласЕСReutersВладимир ПутинМОСКВАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала