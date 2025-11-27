https://1prime.ru/20251127/kallas-864976129.html

Каллас захотела сократить российские вооруженные силы

27.11.2025

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас выразила стремление сократить оборонный бюджет России и ограничить масштаб ее вооруженных сил, о чем было сказано на пресс-конференции по итогам консультаций министров иностранных дел ЕС, посвященных вопросам Украины."Нам следует ограничить армию России и ее военный бюджет", — сказала Каллас. Мирная инициатива США и изменения со стороны ЕвропыНа прошлой неделе Белый дом объявил о разработке плана урегулирования конфликта в Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, этот план включает в себя передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного наносить удары вглубь России.Как отметил Владимир Путин, Москва располагает текстом американского плана, но пока не ведет его детальное обсуждение. Президент допускает, что этот документ может стать основой для окончательного решения конфликта. По его словам, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как способствует достижению целей специальной военной операции, страна остается открытой для переговоров и мирного решения проблем.В воскресенье в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались изменения, предлагаемые европейской и украинской сторонами к американскому плану. Reuters и Telegraph опубликовали две версии предложенных поправок. Согласно одной из версий, ЕС предложил установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч военных, тогда как в другом варианте такие ограничения отсутствуют.

