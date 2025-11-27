Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251127/koshkovich-864993494.html
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - 27.11.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Европейские элиты стремятся развязать войну с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T16:34+0300
2025-11-27T16:34+0300
спецоперация на украине
запад
нато
в мире
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6918237c4672e59be7ee21332fd92e0.jpg
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европейские элиты стремятся развязать войну с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.Так он отреагировал на статью Politico о том, что в ЕС рассматривают возможность проведения киберопераций против Москвы и незапланированных военных учений НАТО."Безумные брюссельские элиты хотят войны с Россией", — отметил он. Кошкович призвал остановить их. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
https://1prime.ru/20251127/merts-864986970.html
https://1prime.ru/20251126/kallas-864955403.html
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7da09ab5e7671be64eab82607473abd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, нато, в мире, москва
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, НАТО, В мире, МОСКВА
16:34 27.11.2025
 
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией

Кошкович: безумные брюссельские элиты хотят войны с РФ

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Центр Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европейские элиты стремятся развязать войну с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он отреагировал на статью Politico о том, что в ЕС рассматривают возможность проведения киберопераций против Москвы и незапланированных военных учений НАТО.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
На Западе рассказали, какой "удар" Мерц подготовил России
10:59
"Безумные брюссельские элиты хотят войны с Россией", — отметил он.

Кошкович призвал остановить их.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
Вчера, 14:05
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДНАТОВ миреМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала