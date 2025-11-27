https://1prime.ru/20251127/koshkovich-864993494.html

На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией

На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - 27.11.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией

Европейские элиты стремятся развязать войну с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. | 27.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европейские элиты стремятся развязать войну с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.Так он отреагировал на статью Politico о том, что в ЕС рассматривают возможность проведения киберопераций против Москвы и незапланированных военных учений НАТО."Безумные брюссельские элиты хотят войны с Россией", — отметил он. Кошкович призвал остановить их. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

