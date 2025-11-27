https://1prime.ru/20251127/lukoyl-865000948.html

Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла"

Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла" - 27.11.2025, ПРАЙМ

Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла"

Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла",... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T21:00+0300

2025-11-27T21:00+0300

2025-11-27T21:00+0300

бизнес

великобритания

лукойл

лондон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg

ЛОНДОН, 27 ноя – ПРАЙМ. Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла", следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии британского минфина. "Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International", - говорится в генеральной лицензии.

https://1prime.ru/20251127/putin-865000759.html

великобритания

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, великобритания, лукойл, лондон