https://1prime.ru/20251127/lukoyl-865000948.html
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла"
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла" - 27.11.2025, ПРАЙМ
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла"
Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла",... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T21:00+0300
2025-11-27T21:00+0300
2025-11-27T21:00+0300
бизнес
великобритания
лукойл
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg
ЛОНДОН, 27 ноя – ПРАЙМ. Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла", следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии британского минфина. "Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International", - говорится в генеральной лицензии.
https://1prime.ru/20251127/putin-865000759.html
великобритания
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7a38094c4070e5ce17e5d4b674cd73b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, великобритания, лукойл, лондон
Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лукойл, ЛОНДОН
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла"
Великобритания до 26 февраля вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"