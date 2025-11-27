Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла" - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/lukoyl-865000948.html
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла"
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла" - 27.11.2025, ПРАЙМ
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла"
Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла",... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T21:00+0300
2025-11-27T21:00+0300
бизнес
великобритания
лукойл
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg
ЛОНДОН, 27 ноя – ПРАЙМ. Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла", следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии британского минфина. "Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International", - говорится в генеральной лицензии.
https://1prime.ru/20251127/putin-865000759.html
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7a38094c4070e5ce17e5d4b674cd73b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, великобритания, лукойл, лондон
Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лукойл, ЛОНДОН
21:00 27.11.2025
 
Лондон до 26 февраля вывел из-под санкций международные активы "Лукойла"

Великобритания до 26 февраля вывела из-под санкций международные активы "Лукойла"

© РИА НовостиЛукойл
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 27 ноя – ПРАЙМ. Великобритания до 26 февраля 2026 года вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, которая включает в себя все зарубежные активы "Лукойла", следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии британского минфина.
"Лица могут продолжать осуществлять операции с Lukoil International и дочерними компаниями Lukoil International", - говорится в генеральной лицензии.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти"
20:47
 
БизнесВЕЛИКОБРИТАНИЯЛукойлЛОНДОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала