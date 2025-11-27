На Западе рассказали, какой "удар" Мерц подготовил России
Мема: призыв Мерца отобрать активы РФ столкнется с неожиданным ответом
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц продвигает идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине, но если это произойдет, то Москва даст неожиданный ответ, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Следует отметить, что такой шаг может вызвать неожиданную реакцию, как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку этот шаг еще больше осложнит диалог с Москвой", — говорится в публикации.
"Следует отметить, что такой шаг может вызвать неожиданную реакцию, как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку этот шаг еще больше осложнит диалог с Москвой", — говорится в публикации.
Мема выразил надежду, что до этого все же не дойдет.
Мерц заявлял, что Берлин хочет еще эффективнее использовать заблокированные средства, чтобы предоставить Украине дополнительные беспроцентные кредиты на общую сумму около 140 миллиардов евро.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Мерц заявлял, что Берлин хочет еще эффективнее использовать заблокированные средства, чтобы предоставить Украине дополнительные беспроцентные кредиты на общую сумму около 140 миллиардов евро.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.