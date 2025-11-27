Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.11.2025
В Минвостокразвития объяснили дисбалансы в реализации северного завоза
В Минвостокразвития объяснили дисбалансы в реализации северного завоза
В Минвостокразвития объяснили дисбалансы в реализации северного завоза

МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Дисбалансы в показателях по реализации северного завоза в навигационном периоде 2025 года обусловлены ростом расходов на обслуживание кредитных средств из-за увеличения ключевой ставки ЦБ РФ и дефицитом судов, сообщили в Минвостокразвития.
Документ с ответом замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаева на имя главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова есть в распоряжении РИА Новости.
Харитонов рассказал РИА Новости, что анализ поступившей в комитет ГД информации от органов исполнительной власти субъектов РФ выявил существенные дисбалансы в показателях, характеризующих ход реализации северного завоза в навигационном периоде 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
"Мы исходим из того, что эти дисбалансы могут негативным образом сказаться на конечной стоимости товаров и услуг для населения, что мы себе, конечно, позволить не можем", - сказал он.
Снижение стоимости товаров –  главная цель принятого закона, отметил Харитонов.
"По информации субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляется северный завоз, рост стоимости топливно- энергетических ресурсов обусловлен ростом расходов на обслуживание кредитных средств, произошедшем на фоне увеличения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации", - сказано в ответе Алтабаева председателю комитета ГД.
Также на размер стоимости транспортных услуг оказывает влияние дефицит судов, в большей мере танкерного флота, добавляется в документе.
В министерстве напомнили, что в 2025 году стартовал запуск пилотного проекта по обеспечению доставки грузов на территорию Чукотского автономного округа силами единого морского оператора северного завоза (ЕМО) в лице АО "Росатом Арктика".
"По информации АО "Росатом Арктик" в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Чукотским автономным округом риски срыва завоза грузов северного завоза отсутствуют. Обязательства по доставке в регион нефтеналивных и контейнерных грузов исполняются в штатном режиме", - пояснили в Минвостокразвития.
К числу обстоятельств, оказывающих непосредственное влияние на формирование стоимости услуг по транспортировке грузов, АО "Росатом Арктика" отнесены изменение фрахтовых ставок, обусловленное дефицитом судов соответствующего класса, а также рост стоимости услуг по буксирному сопровождению и перевозке грузов речным флотом на отдельных участках маршрута.
"В этой связи Госкорпорацией "Росатом" предлагается предусмотреть комплекс финансовых мер поддержки, в том числе субсидирование затрат ЕМО на услуги ледокольной проводки судов для нужд осуществления перевозок грузов северного завоза, модернизация и строительство судов класса "река-море" и танкеров ледового класса, обеспечение бесперебойной работы морских портов, а также субсидирование судовладельцев, участвующих в северном завозе", - подчеркивается в ответе министерства.
Федеральный закон "О северном завозе" вступил в силу с 1 апреля 2024 года. В соответствии с ним созданы правовые и организационные основы осуществления северного завоза.
 
