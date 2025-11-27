https://1prime.ru/20251127/mir-865005822.html

В Раде отреагировали на слова Путина во время выступления в Киргизии

В Раде отреагировали на слова Путина во время выступления в Киргизии - 27.11.2025, ПРАЙМ

В Раде отреагировали на слова Путина во время выступления в Киргизии

Итоги визита Владимира Путина в Киргизию стали важным сигналом того, что Россия стремится к миру, но не видит возможности вести переговоры с Владимиром... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T23:21+0300

2025-11-27T23:21+0300

2025-11-27T23:21+0300

в мире

россия

киргизия

украина

владимир путин

telegram

рада

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Итоги визита Владимира Путина в Киргизию стали важным сигналом того, что Россия стремится к миру, но не видит возможности вести переговоры с Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram."Отказ Зеленского от выборов — это точка, после которой легитимность исчезла окончательно. И теперь в международном поле становится очевидным: вести переговоры с человеком, который узурпировал власть, невозможно и бессмысленно", — подчеркнул он.Дмитрук также обратил внимание на слова российского лидера о том, что на Украине достаточно людей, желающих выстраивать отношения с Россией в долгосрочной перспективе. По мнению депутата, речь идет не о "Зеленском и его клике", а об украинских политических силах, ориентированных на будущее, а не на продолжение конфликта.Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и общей мобилизации. Зеленский ранее утверждал, что голосование проводить невозможно. Его срок полномочий завершился 20 мая прошлого года, однако Киев утверждает, что он остается главой режима до избрания нового президента.Владимир Путин ранее заявлял, что вся структура власти на Украине нелегитимна из-за отсутствия у Зеленского мандата. Российский лидер подчеркивал: любые переговоры может вести уполномоченный представитель, но подписывать документы обязана законная власть.

https://1prime.ru/20251127/ugrozy--865004327.html

https://1prime.ru/20251127/obraschenie-865004078.html

киргизия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, россия, киргизия, украина, владимир путин, telegram, рада, киев, владимир зеленский