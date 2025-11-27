Мосбиржа включит акции "Озона" и "Дом.РФ" в базу расчета индекса

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-27T09:35+0300
2025-11-27T09:35+0300
09:35 27.11.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с 19 декабря включит акции "Озона", "Дом.РФ" и "Циана" в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС, акции "Юнипро" исключит, следует из сообщения торговой площадки.
Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 декабря 2025 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.
"В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО "Озон", ПАО "Дом.РФ" и МКПАО "Циан", тогда как обыкновенные акции "Юнипро" будут исключены из индекса. В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО "Лента" и обыкновенные акции ПАО "Группа "Русагро". Обыкновенные акции ПАО "ЮГК" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС", - говорится в сообщении.
В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции "Озона" и ВТБ, при этом "Северсталь" и НЛМК покинут индекс. База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций "Фикс прайса" и "Эталон Груп" и исключения обыкновенных акций "М.Видео".
В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции "Озона", "Дом.РФ", "Фикс прайса" и "Эталон Груп", тогда как обыкновенные акции "Казаньоргсинтеза", "Каршеринг Руссия", "М.Видео" и "Диасофта" будут исключены из индекса, также сообщает биржа.
Вход в здание Мосбиржи - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Индекс Мосбиржи перешел к росту
25 ноября, 16:21
 
