Мосбиржа включит акции "Озона" и "Дом.РФ" в базу расчета индекса

2025-11-27T09:35+0300
2025-11-27T09:35+0300
2025-11-27T09:35+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с 19 декабря включит акции "Озона", "Дом.РФ" и "Циана" в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС, акции "Юнипро" исключит, следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 декабря 2025 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов. "В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО "Озон", ПАО "Дом.РФ" и МКПАО "Циан", тогда как обыкновенные акции "Юнипро" будут исключены из индекса. В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции МКПАО "Лента" и обыкновенные акции ПАО "Группа "Русагро". Обыкновенные акции ПАО "ЮГК" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС", - говорится в сообщении. В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции "Озона" и ВТБ, при этом "Северсталь" и НЛМК покинут индекс. База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций "Фикс прайса" и "Эталон Груп" и исключения обыкновенных акций "М.Видео". В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции "Озона", "Дом.РФ", "Фикс прайса" и "Эталон Груп", тогда как обыкновенные акции "Казаньоргсинтеза", "Каршеринг Руссия", "М.Видео" и "Диасофта" будут исключены из индекса, также сообщает биржа.
