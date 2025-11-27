https://1prime.ru/20251127/neft-865001956.html
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг - 27.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг
Мировые цены на нефть по-прежнему растут в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T21:42+0300
2025-11-27T21:42+0300
2025-11-27T21:42+0300
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по-прежнему растут в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,21% - до 62,67 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,86 доллара за баррель. В четверг торги в США не проходят в связи с выходным днем по случаю Дня благодарения. Объем торгов может быть несколько снижен. Аналитики отмечают, что к концу года отсутствуют серьезные факторы, способные повлиять на нефтяные котировки. При этом аналитики будут оценивать итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Решения регулятора могут отразиться на динамике нефтяного рынка. "Сейчас мы приближаемся к концу года с более низкой ликвидностью и без каких-либо новых факторов, если только ФРС не удивит рынки "ястребиным" заявлением 10 декабря в рамках заседания", - цитирует агентство Блумберг старшего аналитика рынка OANDA Келвина Вона (Kelvin Wong).
https://1prime.ru/20251127/zapasy-864988101.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг
Цены на нефть продолжают расти в четверг вечером
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по-прежнему растут в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,21% - до 62,67 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,86 доллара за баррель.
В четверг торги в США
не проходят в связи с выходным днем по случаю Дня благодарения. Объем торгов может быть несколько снижен.
Аналитики отмечают, что к концу года отсутствуют серьезные факторы, способные повлиять на нефтяные котировки. При этом аналитики будут оценивать итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Решения регулятора могут отразиться на динамике нефтяного рынка.
"Сейчас мы приближаемся к концу года с более низкой ликвидностью и без каких-либо новых факторов, если только ФРС не удивит рынки "ястребиным" заявлением 10 декабря в рамках заседания", - цитирует агентство Блумберг старшего аналитика рынка OANDA Келвина Вона (Kelvin Wong).
В Якутии ожидается прирост запасов нефти и газа, сообщили в Роснедрах