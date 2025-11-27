Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг

https://1prime.ru/20251127/neft-865001956.html

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по-прежнему растут в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,21% - до 62,67 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,86 доллара за баррель. В четверг торги в США не проходят в связи с выходным днем по случаю Дня благодарения. Объем торгов может быть несколько снижен. Аналитики отмечают, что к концу года отсутствуют серьезные факторы, способные повлиять на нефтяные котировки. При этом аналитики будут оценивать итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Решения регулятора могут отразиться на динамике нефтяного рынка. "Сейчас мы приближаемся к концу года с более низкой ликвидностью и без каких-либо новых факторов, если только ФРС не удивит рынки "ястребиным" заявлением 10 декабря в рамках заседания", - цитирует агентство Блумберг старшего аналитика рынка OANDA Келвина Вона (Kelvin Wong).

