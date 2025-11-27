Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг - 27.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг - 27.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг
Мировые цены на нефть по-прежнему растут в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T21:42+0300
2025-11-27T21:42+0300
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по-прежнему растут в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,21% - до 62,67 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,86 доллара за баррель. В четверг торги в США не проходят в связи с выходным днем по случаю Дня благодарения. Объем торгов может быть несколько снижен. Аналитики отмечают, что к концу года отсутствуют серьезные факторы, способные повлиять на нефтяные котировки. При этом аналитики будут оценивать итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Решения регулятора могут отразиться на динамике нефтяного рынка. "Сейчас мы приближаемся к концу года с более низкой ликвидностью и без каких-либо новых факторов, если только ФРС не удивит рынки "ястребиным" заявлением 10 декабря в рамках заседания", - цитирует агентство Блумберг старшего аналитика рынка OANDA Келвина Вона (Kelvin Wong).
сша
Новости
ru-RU
нефть, рынок, сша
Нефть, Рынок, США
21:42 27.11.2025
 
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг

Цены на нефть продолжают расти в четверг вечером

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по-прежнему растут в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,21% - до 62,67 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,86 доллара за баррель.
В четверг торги в США не проходят в связи с выходным днем по случаю Дня благодарения. Объем торгов может быть несколько снижен.
Аналитики отмечают, что к концу года отсутствуют серьезные факторы, способные повлиять на нефтяные котировки. При этом аналитики будут оценивать итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Решения регулятора могут отразиться на динамике нефтяного рынка.
"Сейчас мы приближаемся к концу года с более низкой ликвидностью и без каких-либо новых факторов, если только ФРС не удивит рынки "ястребиным" заявлением 10 декабря в рамках заседания", - цитирует агентство Блумберг старшего аналитика рынка OANDA Келвина Вона (Kelvin Wong).
Город Ленск в Якутии - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
В Якутии ожидается прирост запасов нефти и газа, сообщили в Роснедрах
12:12
 
НефтьРынокСША
 
 
