Саммит ОДКБ в Киргизии

Саммит ОДКБ пройдет в Киргизии в четверг. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T01:47+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Саммит ОДКБ пройдет в Киргизии в четверг. Ниже приводится справочная информация. Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести государств-участников СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года. В договоре государства-участники приняли на себя следующие обязательства: воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях; решать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами; не вступать в военные союзы и не участвовать в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства-участника; консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать свои позиции по этим вопросам. Ключевая статья 4 договора гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН". Договор о коллективной безопасности заключался сроком на пять лет с возможностью последующего продления. В 1999 году Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном был подписан протокол о продлении Договора о коллективной безопасности, на основании которого сформировался новый состав стран-участниц и установлен автоматический порядок продления действия договора на пятилетние периоды (Азербайджан, Грузия и Узбекистан прекратили свое членство в договоре). До 2002 года договор по своей сути представлял собой региональное соглашение, которое сыграло важную роль в поддержании тесного сотрудничества и взаимопонимания в военно-политической области. 14 мая 2002 года было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации, объединившей Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года было принято решение "О восстановлении членства Республики Узбекистан в ОДКБ", однако в декабре 2012 года членство этой страны было приостановлено. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 7 октября 2002 года был принят устав ОДКБ. В соответствии с ним основные цели организации - укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. Высший орган ОДКБ, рассматривающий принципиальные вопросы деятельности организации, - Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Председатель совета - глава государства, на территории которого проходит очередная сессия, если совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии совета. Если председатель не может выполнять свои функции, то на оставшийся период избирается новый председатель. В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации и приглашенные лица. Сессии СКБ ОДКБ проводятся не реже раза в год. Консультативные и исполнительные органы ОДКБ - Совет министров иностранных дел (СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества; Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), курирующий вопросы обеспечения национальной безопасности. Заседания данных органов проводятся не реже двух раз в год. В период между сессиями СКБ координация реализации решений органов ОДКБ возлагается на постоянный совет, который состоит из полномочных представителей государств-членов. Постоянно действующие рабочие органы ОДКБ - секретариат и объединенный штаб; высшее административное должностное лицо ОДКБ – генеральный секретарь. С 1 января 2023 года этот пост занимает Имангали Тасмагамбетов. Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ) - орган межпарламентского сотрудничества организации. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Статус наблюдателей при ПА ОДКБ имеют парламентское собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии, нижняя палата Национальной ассамблеи Афганистана. В формате ОДКБ осуществляется военное сотрудничество. В 2001 году были сформированы Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-азиатского региона (КСБР ЦАР). В 2009 году созданы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), предназначенные для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ. В 2007 году было принято решение о создании миротворческих сил ОДКБ, в 2014 году – Коллективных авиационных сил ОДКБ. Регулярно проводятся совместные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп государств-членов ОДКБ. С 2006 года работает Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. В 2005 году был создан Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ (КСОПН). С 2003 года на территории государств-членов ОДКБ проводится международная комплексная антинаркотическая операция "Канал" (с 2008 года преобразована в постоянно действующую). В сфере противодействия незаконной миграции граждан третьих (по отношению к ОДКБ) стран под эгидой организации функционирует Координационный совет руководителей компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ). С 2008 года с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Нелегал". С 2018 года "Нелегалу" придан статус постоянно действующей операции. В 2007 году был создан Координационный совет по чрезвычайным ситуациям ОДКБ (КСЧС ОДКБ). В 2014 году был образован консультационный Координационный центр ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты (ККЦ ОДКБ). В целях борьбы с преступлениями в информационной среде осуществляется операция "Прокси". В 2022 года по инициативе российской стороны был учрежден новый механизм взаимодействия в рамках организации – Координационный совет уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. В 2024 году саммит ОДКБ прошел 28 ноября в Астане (Казахстан). В заседании в узком составе приняли участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Тасмагамбетов. Далее заседание продолжилось в расширенном составе, с участием членов делегаций. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности. Тасмагамбетов, комментируя заявление Пашиняна, отметил, что понятие "заморозка" не отражено в документах ОДКБ, при этом Армения существенно сократила объем деятельности в качестве члена ОДКБ. По итогам заседания лидеры стран-членов ОДКБ приняли совместную декларацию, в которой подтвердили приверженность формированию справедливого миропорядка. Среди прочего стороны выступили за формирование устойчивой системы безопасности в Евразии и призвали принять меры по недопущению гонки вооружений в космосе. Страны ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом, отметив, что терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом. Государства-члены ОДКБ пообещали противодействовать распространению ложной информации и навязыванию деструктивных установок извне, а также повышать боевую готовность систем коллективной безопасности. При этом в декларации подчеркивается, что военное сотрудничество в рамках организации не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер. В 2025 году саммит ОДКБ пройдет 27 ноября в Бишкеке под председательством Киргизской стороны.

