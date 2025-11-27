В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

https://1prime.ru/20251127/odkb-864985232.html
2025-11-27T09:38+0300
2025-11-27T09:38+0300
2025-11-27T10:18+0300
БИШКЕК, 27 ноя – ПРАЙМ. Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе началось в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Совета проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко. После узкого круга главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Ожидается, что лидеры стран подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
