В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - 27.11.2025
В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
БИШКЕК, 27 ноя – ПРАЙМ. Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе началось в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Совета проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко. После узкого круга главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Ожидается, что лидеры стран подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
общество , мировая экономика, киргизия, казахстан, таджикистан, садыр жапаров, касым-жомарт токаев, владимир путин
Общество , Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ТАДЖИКИСТАН, Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
09:38 27.11.2025 (обновлено: 10:18 27.11.2025)
 
В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Киргизии стартовало заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. 27 ноября 2025
БИШКЕК, 27 ноя – ПРАЙМ. Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе началось в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание Совета проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко.
После узкого круга главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Ожидается, что лидеры стран подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.
В Бишкеке началось заседание ОДКБ
08:52
 
ОбществоМировая экономикаКИРГИЗИЯКАЗАХСТАНТАДЖИКИСТАНСадыр ЖапаровКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
