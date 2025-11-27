https://1prime.ru/20251127/odkb-864985232.html

В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - 27.11.2025, ПРАЙМ

В Киргизии началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе началось в Киргизии, передает корреспондент... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T09:38+0300

2025-11-27T09:38+0300

2025-11-27T10:18+0300

общество

мировая экономика

киргизия

казахстан

таджикистан

садыр жапаров

касым-жомарт токаев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864986022_0:279:3143:2047_1920x0_80_0_0_70c77e9553a2480477f479a4cc4354bc.jpg

БИШКЕК, 27 ноя – ПРАЙМ. Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе началось в Киргизии, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Совета проходит под председательством Киргизии. В нем принимают участие киргизский лидер Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко. После узкого круга главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Ожидается, что лидеры стран подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. Кроме того, запланирована процедура подписания документов, в том числе итоговой декларации, в которой будет зафиксирован единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

https://1prime.ru/20251127/odkb-864982429.html

киргизия

казахстан

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, киргизия, казахстан, таджикистан, садыр жапаров, касым-жомарт токаев, владимир путин