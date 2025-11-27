https://1prime.ru/20251127/putin-864972985.html

Путин в четверг ответит на вопросы журналистов в Бишкеке

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, как ожидается, в четверг пообщается с представителями СМИ в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию. Выход к журналистскому пулу по итогам визита ранее анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что по традиции Путин пообщается с прессой в конце поездки, перед вылетом. Российский лидер с 25 ноября работает в Бишкеке. В минувшие два дня состоялись мероприятия государственного визита президента России в республику. По прилете в Бишкек Путин вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым принял участие в церемонии возложения венков к Вечному огню на площади Победы. Вечер вторника лидеры двух стран провели за неформальным общением в формате тет-а-тет. На следующий день в государственной резиденции "Ынтымак Ордо" состоялись официальные российско-киргизские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи Путин и Жапаров приняли совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства. Кроме того, стороны в рамках визита подписали еще семь совместных документов. Позже в этот день Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. Беседа лидеров продлилась более полутора часов. В четверг в столице Киргизии пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Российский лидер вместе с коллегами по ОДКБ будет участвовать в этом саммите.

