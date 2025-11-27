https://1prime.ru/20251127/putin-864983604.html
Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" на саммит ОДКБ
Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" на саммит ОДКБ - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" на саммит ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). | 27.11.2025, ПРАЙМ
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский лидер примет участие в церемонии приветствия президентом Киргизии Садыром Жапаровым глав государств-членов ОДКБ и в совместном фотографировании. Затем состоятся заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составах. Также ожидается, что Путин примет участие в церемонии подписания итоговых документов. Кроме того, президент РФ по итогам поездки в Бишкек пообщается со СМИ. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
