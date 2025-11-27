Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/putin-864985693.html
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщается в... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T10:04+0300
2025-11-27T10:04+0300
россия
киргизия
рф
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. "Саммит открылся встречей в узком составе", - сообщили в Кремле. Также в Telegram-канале были опубликованы кадры начала заседания.Мероприятие проходит в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. Ожидается, что затем состоится заседание в расширенном составе. Также Путин примет участие в церемонии подписания итоговых документов. Кроме того, президент РФ по итогам поездки в Киргизию пообщается со СМИ.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://1prime.ru/20251127/putin-864983604.html
киргизия
рф
бишкек
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киргизия, рф, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, РФ, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко
10:04 27.11.2025
 
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе

Путин в Бишкеке принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
"Саммит открылся встречей в узком составе", - сообщили в Кремле. Также в Telegram-канале были опубликованы кадры начала заседания.
Мероприятие проходит в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. Ожидается, что затем состоится заседание в расширенном составе. Также Путин примет участие в церемонии подписания итоговых документов. Кроме того, президент РФ по итогам поездки в Киргизию пообщается со СМИ.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Путин прибыл в резиденцию "Ынтымак Ордо" на саммит ОДКБ
09:14
 
РОССИЯКИРГИЗИЯРФБишкекВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала