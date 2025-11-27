https://1prime.ru/20251127/putin-864985693.html
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в узком составе
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля. "Саммит открылся встречей в узком составе", - сообщили в Кремле. Также в Telegram-канале были опубликованы кадры начала заседания.Мероприятие проходит в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. Ожидается, что затем состоится заседание в расширенном составе. Также Путин примет участие в церемонии подписания итоговых документов. Кроме того, президент РФ по итогам поездки в Киргизию пообщается со СМИ.Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
