https://1prime.ru/20251127/putin-864986525.html
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в расширенном составе
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в расширенном составе - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T10:41+0300
2025-11-27T10:41+0300
2025-11-27T10:41+0300
россия
мировая экономика
рф
бишкек
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864986022_0:279:3143:2047_1920x0_80_0_0_70c77e9553a2480477f479a4cc4354bc.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. Мероприятие проходит в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. Ранее лидеры государств-членов ОДКБ провели заседание в узком составе. Также Путин примет участие в церемонии подписания итоговых документов. Кроме того, президент РФ по итогам поездки в Киргизию пообщается со СМИ. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://1prime.ru/20251127/putin-864985693.html
рф
бишкек
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864986022_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_0d3843c6368a9ad65c059bd351d9693f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, бишкек, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Бишкек, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко
Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в расширенном составе
Путин в Бишкеке принимает участие в заседании саммита ОДКБ в расширенном составе