Путин принимает участие в заседании саммита ОДКБ в расширенном составе

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе.

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. Мероприятие проходит в резиденцию "Ынтымак Ордо" в Бишкеке. Ранее лидеры государств-членов ОДКБ провели заседание в узком составе. Также Путин примет участие в церемонии подписания итоговых документов. Кроме того, президент РФ по итогам поездки в Киргизию пообщается со СМИ. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

