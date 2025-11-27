Путин предложил усилить защиту стран ОДКБ от угроз в информационной сфере

https://1prime.ru/20251127/putin-864987351.html
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия предлагает принять дополнительные меры для защиты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от угроз в информационной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "В числе важнейших приоритетов деятельности организации хотел бы также отметить информационную безопасность. Российская сторона настроена тесно сотрудничать с союзниками для препятствования распространению радикальных идей в молодежной среде. Считаем необходимым предпринять дополнительные меры по защите общего информационного пространства от таких угроз", - сказал российский лидер на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в Киргизию, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
