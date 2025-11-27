Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Киргизия могут построить АЭС малой мощности, заявил Путин - 27.11.2025
Россия и Киргизия могут построить АЭС малой мощности, заявил Путин
Россия и Киргизия могут построить АЭС малой мощности, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Киргизия могут построить АЭС малой мощности, заявил Путин
В планах у России и Киргизии есть строительство АЭС малой мощности в республике, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T17:12+0300
2025-11-27T17:12+0300
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. В планах у России и Киргизии есть строительство АЭС малой мощности в республике, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню ещё раз, Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы. И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги в контакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты", - сказал Путин журналистам.
17:12 27.11.2025
 
Россия и Киргизия могут построить АЭС малой мощности, заявил Путин

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. В планах у России и Киргизии есть строительство АЭС малой мощности в республике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню ещё раз, Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы. И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги в контакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты", - сказал Путин журналистам.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Цивилев рассказал о выполнении программы по газификации Киргизии
РОССИЯ КИРГИЗИЯ РФ Владимир Путин энергетика
 
 
