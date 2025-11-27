https://1prime.ru/20251127/putin-864994387.html
Россия и Киргизия могут построить АЭС малой мощности, заявил Путин
2025-11-27T17:12+0300
россия
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. В планах у России и Киргизии есть строительство АЭС малой мощности в республике, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню ещё раз, Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы. И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги в контакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты", - сказал Путин журналистам.
россия, киргизия, рф, владимир путин, энергетика
