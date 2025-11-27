Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, с чем были связаны пробки из фур на границе с Казахстаном - 27.11.2025
https://1prime.ru/20251127/putin-864994640.html
Путин рассказал, с чем были связаны пробки из фур на границе с Казахстаном
Путин рассказал, с чем были связаны пробки из фур на границе с Казахстаном - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, с чем были связаны пробки из фур на границе с Казахстаном
Президент России Владимир Путин сообщил, что пробки из большегрузов на границе РФ с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T17:23+0300
2025-11-27T17:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что пробки из большегрузов на границе РФ с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом. "Как только начали проверки, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный просто импорт, уж простите за моветон, просто прет на нашу таможенную территорию", - сказал Путин журналистам, комментируя пробки из большегрузов на российско-казахстанской границе. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
17:23 27.11.2025
 
Путин рассказал, с чем были связаны пробки из фур на границе с Казахстаном

Путин: пробки из фур на границе с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что пробки из большегрузов на границе РФ с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом.
"Как только начали проверки, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный просто импорт, уж простите за моветон, просто прет на нашу таможенную территорию", - сказал Путин журналистам, комментируя пробки из большегрузов на российско-казахстанской границе.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
