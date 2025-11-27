https://1prime.ru/20251127/putin-864994640.html
Путин рассказал, с чем были связаны пробки из фур на границе с Казахстаном
Путин рассказал, с чем были связаны пробки из фур на границе с Казахстаном
2025-11-27T17:23+0300
россия
бизнес
рф
казахстан
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что пробки из большегрузов на границе РФ с Казахстаном были связаны с борьбой с черным импортом. "Как только начали проверки, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный просто импорт, уж простите за моветон, просто прет на нашу таможенную территорию", - сказал Путин журналистам, комментируя пробки из большегрузов на российско-казахстанской границе. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
