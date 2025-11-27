https://1prime.ru/20251127/putin-864994800.html
Путин назвал сроки, когда решится вопрос с фурами на границе с Казахстаном
2025-11-27T17:28+0300
россия
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что до конца 2025 года проблема со скоплением грузовиков на российско-казахстанской границе будет решена. "Думаю, что до конца года никакой очереди (из грузовиков на российско-казахстанской границе - ред.) там не будет", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
