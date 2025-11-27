Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал сроки, когда решится вопрос с фурами на границе с Казахстаном - 27.11.2025
Путин назвал сроки, когда решится вопрос с фурами на границе с Казахстаном
Президент России Владимир Путин считает, что до конца 2025 года проблема со скоплением грузовиков на российско-казахстанской границе будет решена.
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что до конца 2025 года проблема со скоплением грузовиков на российско-казахстанской границе будет решена. "Думаю, что до конца года никакой очереди (из грузовиков на российско-казахстанской границе - ред.) там не будет", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
17:28 27.11.2025
 
Путин назвал сроки, когда решится вопрос с фурами на границе с Казахстаном

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что до конца 2025 года проблема со скоплением грузовиков на российско-казахстанской границе будет решена.
"Думаю, что до конца года никакой очереди (из грузовиков на российско-казахстанской границе - ред.) там не будет", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Путин рассказал, с чем были связаны пробки из фур на границе с Казахстаном
17:23
 
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Бишкек, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, КАЗАХСТАН
 
 
Заголовок открываемого материала