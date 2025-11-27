https://1prime.ru/20251127/putin-864994800.html

Путин назвал сроки, когда решится вопрос с фурами на границе с Казахстаном

Путин назвал сроки, когда решится вопрос с фурами на границе с Казахстаном - 27.11.2025, ПРАЙМ

Путин назвал сроки, когда решится вопрос с фурами на границе с Казахстаном

Президент России Владимир Путин считает, что до конца 2025 года проблема со скоплением грузовиков на российско-казахстанской границе будет решена. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T17:28+0300

2025-11-27T17:28+0300

2025-11-27T17:28+0300

россия

киргизия

бишкек

белоруссия

владимир путин

садыр жапаров

александр лукашенко

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_dcb3bc0c375db81c0d813897e3d87295.jpg

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что до конца 2025 года проблема со скоплением грузовиков на российско-казахстанской границе будет решена. "Думаю, что до конца года никакой очереди (из грузовиков на российско-казахстанской границе - ред.) там не будет", - сказал глава государства в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

https://1prime.ru/20251127/putin-864994640.html

киргизия

бишкек

белоруссия

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киргизия, бишкек, белоруссия, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, казахстан