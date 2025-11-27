https://1prime.ru/20251127/putin-864995086.html
Путин дал характеристику G7
Путин дал характеристику G7 - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин дал характеристику G7
G7 и по численности населения, и по вкладу в мировой ВВП все меньше, но почему-то называется "большой семеркой", заявил президент России Владимир Путин.
2025-11-27T17:37+0300
2025-11-27T17:37+0300
2025-11-27T17:37+0300
россия
киргизия
бишкек
белоруссия
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. G7 и по численности населения, и по вкладу в мировой ВВП все меньше, но почему-то называется "большой семеркой", заявил президент России Владимир Путин. "Я не очень понимаю, почему "большой семеркой" (G7 - ред.) называют. И по количеству территории, и по населению, и по вкладу в мировое ВВП они все меньше и меньше, но неважно, это все равно важные наши партнеры", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию. Глава государства работает в Бишкеке со вторника по четверг. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
киргизия
бишкек
белоруссия
Путин дал характеристику G7
