Путин: проекта договора США по Украине не было, были вопросы для обсуждения - 27.11.2025
Путин: проекта договора США по Украине не было, были вопросы для обсуждения
Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить, заявил президент России Владимир Путин. "Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно", - сказал Путин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Путин: проекта договора США по Украине не было, были вопросы для обсуждения

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить, заявил президент России Владимир Путин.
"Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно", - сказал Путин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
