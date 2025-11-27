https://1prime.ru/20251127/putin-864995519.html

Путин: проекта договора США по Украине не было, были вопросы для обсуждения

2025-11-27T17:49+0300

россия

сша

бишкек

киргизия

владимир путин

садыр жапаров

александр лукашенко

политика

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Проектов договора США по украинскому вопросу не было, был список вопросов, которые предлагалось обсудить, заявил президент России Владимир Путин. "Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно", - сказал Путин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

сша

бишкек

киргизия

2025

