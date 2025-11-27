https://1prime.ru/20251127/putin-864995666.html

Путин заявил о готовности России к серьезному обсуждению плана США

2025-11-27T17:54+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине. "Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине - ред.) для обсуждения", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста о составе переговорной делегации РФ. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

