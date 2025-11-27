https://1prime.ru/20251127/putin-864995666.html
Путин заявил о готовности России к серьезному обсуждению плана США
Путин заявил о готовности России к серьезному обсуждению плана США - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о готовности России к серьезному обсуждению плана США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T17:54+0300
2025-11-27T17:54+0300
2025-11-27T17:54+0300
россия
рф
сша
украина
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/51/841145132_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9102ae47a6bf8e2a5a392fc550d73208.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине. "Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине - ред.) для обсуждения", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста о составе переговорной делегации РФ. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
https://1prime.ru/20251127/putin-864995519.html
рф
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/51/841145132_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_6a56cd052ce81d7e660fb68399c29cdf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, украина, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, политика
РОССИЯ, РФ, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, политика
Путин заявил о готовности России к серьезному обсуждению плана США
Путин: Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине