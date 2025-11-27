Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о готовности России к серьезному обсуждению плана США - 27.11.2025
Путин заявил о готовности России к серьезному обсуждению плана США
россия
рф
сша
украина
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
политика
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине. "Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине - ред.) для обсуждения", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста о составе переговорной делегации РФ. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
россия, рф, сша, украина, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, политика
17:54 27.11.2025
 
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
"Сядем действительно за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов (плана США по урегулированию на Украине - ред.) для обсуждения", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста о составе переговорной делегации РФ.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
