Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб

2025-11-27T17:56+0300

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские и украинские спецслужбы находятся в контакте по гуманитарным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена - и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего, это связано с обменом военнопленными", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

