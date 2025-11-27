Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб - 27.11.2025
Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб
Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб
Российские и украинские спецслужбы находятся в контакте по гуманитарным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T17:56+0300
2025-11-27T17:56+0300
общество
россия
киргизия
рф
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_dcb3bc0c375db81c0d813897e3d87295.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские и украинские спецслужбы находятся в контакте по гуманитарным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена - и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего, это связано с обменом военнопленными", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
киргизия
рф
бишкек
общество , россия, киргизия, рф, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, политика
Общество , РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, РФ, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, политика
17:56 27.11.2025
 
Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб

Путин: российские и украинские спецслужбы находятся в контакте по гуманитарным вопросам

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские и украинские спецслужбы находятся в контакте по гуманитарным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена - и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего, это связано с обменом военнопленными", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
