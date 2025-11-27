https://1prime.ru/20251127/putin-864996100.html
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, что важно для экономики страны, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T18:06+0300
2025-11-27T18:06+0300
2025-11-27T18:06+0300
россия
киргизия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864951867_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_907393c6a8b457922d5ce0db120084b8.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, что важно для экономики страны, заявил президент России Владимир Путин. "Кыргызстан получает все наши ресурсы по минимальным ценам и без взимания соответствующих вывозных таможенных пошлин. Конечно, это делает наши товары на рынке Кыргызстана очень конкурентоспособными и является хорошим подспорьем для экономики Кыргызстана", - сказал Путин журналистам.
https://1prime.ru/20251127/putin-864994387.html
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864951867_0:0:2689:2018_1920x0_80_0_0_8c0529fcb0488c2b01d36772f1c1d5d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, владимир путин
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин
Путин: Киргизия покупает энергоресурсы РФ по льготной цене, что важно для экономики страны