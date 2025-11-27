Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин - 27.11.2025
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, что важно для экономики страны, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T18:06+0300
2025-11-27T18:06+0300
россия
киргизия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864951867_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_907393c6a8b457922d5ce0db120084b8.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, что важно для экономики страны, заявил президент России Владимир Путин. "Кыргызстан получает все наши ресурсы по минимальным ценам и без взимания соответствующих вывозных таможенных пошлин. Конечно, это делает наши товары на рынке Кыргызстана очень конкурентоспособными и является хорошим подспорьем для экономики Кыргызстана", - сказал Путин журналистам.
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864951867_0:0:2689:2018_1920x0_80_0_0_8c0529fcb0488c2b01d36772f1c1d5d3.jpg
россия, киргизия, владимир путин
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин
18:06 27.11.2025
 
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин

Путин: Киргизия покупает энергоресурсы РФ по льготной цене, что важно для экономики страны

© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, что важно для экономики страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Кыргызстан получает все наши ресурсы по минимальным ценам и без взимания соответствующих вывозных таможенных пошлин. Конечно, это делает наши товары на рынке Кыргызстана очень конкурентоспособными и является хорошим подспорьем для экономики Кыргызстана", - сказал Путин журналистам.
Россия и Киргизия могут построить АЭС малой мощности, заявил Путин
17:12
Россия и Киргизия могут построить АЭС малой мощности, заявил Путин
17:12
 
РОССИЯ КИРГИЗИЯ Владимир Путин
 
 
