https://1prime.ru/20251127/putin-864996331.html

Путин прокомментировал возможные ядерные испытания США и ответ России

Путин прокомментировал возможные ядерные испытания США и ответ России - 27.11.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал возможные ядерные испытания США и ответ России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может оказаться в ситуации, когда США проведут ядерные испытания, а Москва будет еще полтора года готовиться. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T18:12+0300

2025-11-27T18:12+0300

2025-11-27T18:12+0300

общество

россия

сша

киргизия

рф

владимир путин

садыр жапаров

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/84114/51/841145132_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9102ae47a6bf8e2a5a392fc550d73208.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может оказаться в ситуации, когда США проведут ядерные испытания, а Москва будет еще полтора года готовиться. "Подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени, и мы, конечно, не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще полтора года будем к этому готовиться. Ну, разумеется, мы должны уже об этом подумать. Не мы об этом сказали, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. И, уверяю вас, мы будем готовы", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

https://1prime.ru/20251119/ssha-864708239.html

сша

киргизия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, киргизия, рф, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко