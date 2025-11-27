https://1prime.ru/20251127/putin-864996331.html
Путин прокомментировал возможные ядерные испытания США и ответ России
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может оказаться в ситуации, когда США проведут ядерные испытания, а Москва будет еще полтора года готовиться. "Подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени, и мы, конечно, не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще полтора года будем к этому готовиться. Ну, разумеется, мы должны уже об этом подумать. Не мы об этом сказали, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. И, уверяю вас, мы будем готовы", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
