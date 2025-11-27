https://1prime.ru/20251127/putin-864996703.html
Путин рассказал, что должно быть предметом переговоров России и США
Путин рассказал, что должно быть предметом переговоров России и США - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, что должно быть предметом переговоров России и США
Вопрос признания со стороны США территорий Крыма и Донбасса должен быть предметом переговоров с американской стороной, заявил президент РФ Владимир Путин.
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Вопрос признания со стороны США территорий Крыма и Донбасса должен быть предметом переговоров с американской стороной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это (вопрос признания со стороны США Крыма и Донбасса как территорий России - ред.) и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Путин рассказал, что должно быть предметом переговоров России и США
