Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/putin-864997102.html
ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин
ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин
Войска РФ подошли к Северску с востока, юга и севера, в городе идут активные боевые действия, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T18:29+0300
2025-11-27T18:29+0300
россия
рф
киргизия
владимир путин
общество
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_7518cfb5137cfc5fc6768d99b56d60ec.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Войска РФ подошли к Северску с востока, юга и севера, в городе идут активные боевые действия, заявил президент России Владимир Путин. "Наши войска подошли к этому городу (Северску - ред.) с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.
https://1prime.ru/20251127/putin-864996703.html
рф
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_32e4ba3e50f2fa01168e1370054a69d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, киргизия, владимир путин, общество , вс рф
РОССИЯ, РФ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Общество , ВС РФ
18:29 27.11.2025
 
ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин

Путин: войска РФ подошли к Северску с востока, юга и севера, идут активные бои

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Войска РФ подошли к Северску с востока, юга и севера, в городе идут активные боевые действия, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши войска подошли к этому городу (Северску - ред.) с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Путин рассказал, что должно быть предметом переговоров России и США
18:27
 
РОССИЯРФКИРГИЗИЯВладимир ПутинОбществоВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала