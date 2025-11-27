https://1prime.ru/20251127/putin-864997102.html
ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин
2025-11-27T18:29+0300
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Войска РФ подошли к Северску с востока, юга и севера, в городе идут активные боевые действия, заявил президент России Владимир Путин. "Наши войска подошли к этому городу (Северску - ред.) с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.
