ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин

ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ

ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин

27.11.2025

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Войска РФ подошли к Северску с востока, юга и севера, в городе идут активные боевые действия, заявил президент России Владимир Путин. "Наши войска подошли к этому городу (Северску - ред.) с востока, с юга и с севера. В городе идут активные боевые действия", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.

