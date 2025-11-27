https://1prime.ru/20251127/putin-864997231.html
Путин рассказал об обстановке в Красноармейске
Вооруженные силы России в настоящее время контролируют уже 70% территории Красноармейска, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России в настоящее время контролируют уже 70% территории Красноармейска, заявил президент РФ Владимир Путин. "70% территории Красноармейска находятся в руках российских вооруженных сил", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Киргизию. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
