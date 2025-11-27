Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал об обстановке в Красноармейске - 27.11.2025
Путин рассказал об обстановке в Красноармейске
Путин рассказал об обстановке в Красноармейске - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об обстановке в Красноармейске
Вооруженные силы России в настоящее время контролируют уже 70% территории Красноармейска, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
россия
общество
красноармейск
киргизия
рф
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России в настоящее время контролируют уже 70% территории Красноармейска, заявил президент РФ Владимир Путин. "70% территории Красноармейска находятся в руках российских вооруженных сил", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Киргизию. Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
россия, общество , красноармейск, киргизия, рф, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко
РОССИЯ, Общество , Красноармейск, КИРГИЗИЯ, РФ, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко
18:31 27.11.2025
 
Путин рассказал об обстановке в Красноармейске

Путин: ВС России в настоящее время контролируют уже 70% территории Красноармейска

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России в настоящее время контролируют уже 70% территории Красноармейска, заявил президент РФ Владимир Путин.
"70% территории Красноармейска находятся в руках российских вооруженных сил", - сказал Путин журналистам по итогам визита в Киргизию.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
ВС России подошли к Северску с востока, юга и севера, заявил Путин
РОССИЯ Общество Красноармейск КИРГИЗИЯ РФ Владимир Путин Садыр Жапаров Александр Лукашенко
 
 
