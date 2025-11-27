https://1prime.ru/20251127/putin-864997485.html
Путин: проблемы экономики в Европе появились не из-за ситуации на Украине
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Проблемы в экономике Европы разворачиваются даже не из-за ситуации на Украине, это происходит естественным путем, заявил президент России Владимир Путин. "Все это происходит даже не из-за того, что происходит на украинском направлении, а естественным путем", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
