https://1prime.ru/20251127/putin-864998010.html
Разворот России на Восток не связан с Украиной, заявил Путин
Разворот России на Восток не связан с Украиной, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
Разворот России на Восток не связан с Украиной, заявил Путин
Стратегический разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T19:14+0300
2025-11-27T19:14+0300
2025-11-27T19:14+0300
россия
украина
киргизия
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Стратегический разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов, заявил президент России Владимир Путин. "Дело не в том, что мы в связи с событиями на Украине совершаем какой-то стратегический разворот. Начиная с 2000-х годов, я уже много раз об этом говорил, мы действительно этой стороне нашего взаимодействия начали выделять больше внимания. Не потому, что у нас возникли какие-то проблемы с нашими европейскими партнерами. Нет. А потому, что экономика стран Востока, стран Большого Юга, она развивается большими темпами, чем экономика западных стран", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
https://1prime.ru/20251127/putin-864997485.html
украина
киргизия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киргизия, москва, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, КИРГИЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Разворот России на Восток не связан с Украиной, заявил Путин
Путин: разворот РФ на Восток не связан с Украиной, ему уделяется внимание с 2000-х годов