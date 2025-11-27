Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.11.2025
Разворот России на Восток не связан с Украиной, заявил Путин
2025-11-27T19:14+0300
2025-11-27T19:14+0300
россия
украина
киргизия
москва
владимир путин
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Стратегический разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов, заявил президент России Владимир Путин. "Дело не в том, что мы в связи с событиями на Украине совершаем какой-то стратегический разворот. Начиная с 2000-х годов, я уже много раз об этом говорил, мы действительно этой стороне нашего взаимодействия начали выделять больше внимания. Не потому, что у нас возникли какие-то проблемы с нашими европейскими партнерами. Нет. А потому, что экономика стран Востока, стран Большого Юга, она развивается большими темпами, чем экономика западных стран", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
россия, украина, киргизия, москва, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, КИРГИЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
19:14 27.11.2025
 
Разворот России на Восток не связан с Украиной, заявил Путин

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Стратегический разворот России на Восток не связан с событиями на Украине, Москва стала уделять этой стороне взаимодействия больше внимания с 2000-х годов, заявил президент России Владимир Путин.
"Дело не в том, что мы в связи с событиями на Украине совершаем какой-то стратегический разворот. Начиная с 2000-х годов, я уже много раз об этом говорил, мы действительно этой стороне нашего взаимодействия начали выделять больше внимания. Не потому, что у нас возникли какие-то проблемы с нашими европейскими партнерами. Нет. А потому, что экономика стран Востока, стран Большого Юга, она развивается большими темпами, чем экономика западных стран", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
