Многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил Путин

Многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ

Многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил Путин

27.11.2025

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейцы должны учитывать, что многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил президент России Владимир Путин. "Если они (европейцы - ред.) вдруг решат вернуться - пожалуйста, я уже много раз говорил. Мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени. Имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. По окончании пресс-конференции в Бишкеке Путин ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Киргизии телеканала "Номад ТВ", который начал вещание 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.

