Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/putin-864998358.html
Многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил Путин
Многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
Многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил Путин
Европейцы должны учитывать, что многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T19:25+0300
2025-11-27T19:25+0300
бизнес
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_2a41df1cc921abda5dc8b7b60237861f.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейцы должны учитывать, что многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил президент России Владимир Путин. "Если они (европейцы - ред.) вдруг решат вернуться - пожалуйста, я уже много раз говорил. Мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени. Имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. По окончании пресс-конференции в Бишкеке Путин ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Киргизии телеканала "Номад ТВ", который начал вещание 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
https://1prime.ru/20251127/putin-864998010.html
киргизия
бишкек
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_b8d56706b78708ffe120f09c691a06cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, киргизия, бишкек, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Бишкек, Владимир Путин
19:25 27.11.2025
 
Многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил Путин

Путин предупредил Европу, что многие ниши на российском рынке уже заняты бизнесом из РФ

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейцы должны учитывать, что многие ниши на российском рынке заняты отечественным бизнесом, заявил президент России Владимир Путин.
"Если они (европейцы - ред.) вдруг решат вернуться - пожалуйста, я уже много раз говорил. Мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени. Имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
По окончании пресс-конференции в Бишкеке Путин ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Киргизии телеканала "Номад ТВ", который начал вещание 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Разворот России на Восток не связан с Украиной, заявил Путин
19:14
 
БизнесРОССИЯКИРГИЗИЯБишкекВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала