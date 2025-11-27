https://1prime.ru/20251127/putin-864998534.html
Путин оценил развитие экономики стран Востока и Большого Юга
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Экономика стран Востока и Большого Юга развивается большими темпами, чем экономика западных стран, заявил президент России Владимир Путин. "Экономика стран Востока, стран Большого Юга, она развивается большими темпами, чем экономика западных стран. Темпы-то растут именно здесь, на Востоке, а не в европейской части нашего субконтинента", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
