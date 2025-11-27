Путин: Россия и Киргизия могут сотрудничать в сфере промышленной кооперации

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Киргизия могут сотрудничать в сфере промышленной кооперации и в рамках появляющихся новых возможностей. "Промышленная кооперация, возникающие новые возможности (сферы, в которых могут сотрудничать РФ и Киргизия - ред.). Я имею в виду, например, работу в высокотехнологичных областях. Я сейчас только на встрече с представителем нашей прессы сказал, работа, скажем, в компании Яндекс. Это не только доставка продуктов, питания или такси. Это еще и развитие искусственного интеллекта. А за этим, безусловно, будущее не только Кыргызстана, но и России, и вообще всего этого постсоветского пространства, да и всего мира", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
19:50 27.11.2025
 
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Киргизия могут сотрудничать в сфере промышленной кооперации и в рамках появляющихся новых возможностей.
"Промышленная кооперация, возникающие новые возможности (сферы, в которых могут сотрудничать РФ и Киргизия - ред.). Я имею в виду, например, работу в высокотехнологичных областях. Я сейчас только на встрече с представителем нашей прессы сказал, работа, скажем, в компании Яндекс. Это не только доставка продуктов, питания или такси. Это еще и развитие искусственного интеллекта. А за этим, безусловно, будущее не только Кыргызстана, но и России, и вообще всего этого постсоветского пространства, да и всего мира", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Киргизия покупает российские энергоресурсы по льготной цене, заявил Путин
