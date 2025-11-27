Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/putin-865000084.html
Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике
Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике
Президент России Владимир Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике, заявив, что конкурентоспособность падает, экономика... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T20:08+0300
2025-11-27T20:08+0300
россия
германия
киргизия
украина
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике, заявив, что конкурентоспособность падает, экономика Германии третий год в рецессии. "После начала событий на Украине европейцы сами начали от нас отгораживаться. В энергетике известный результат они получили - конкурентоспособность падает, экономика Германии уже третий год подряд находится в рецессии", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
https://1prime.ru/20251127/putin-864998534.html
германия
киргизия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_c75f730f0353c59a69fd30e652502082.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, киргизия, украина, владимир путин, ес
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, КИРГИЗИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ЕС
20:08 27.11.2025
 
Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике

Путин: ЕС отказался сотрудничать с Россией в энергетике в ущерб себе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике, заявив, что конкурентоспособность падает, экономика Германии третий год в рецессии.
"После начала событий на Украине европейцы сами начали от нас отгораживаться. В энергетике известный результат они получили - конкурентоспособность падает, экономика Германии уже третий год подряд находится в рецессии", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Путин оценил развитие экономики стран Востока и Большого Юга
19:39
 
РОССИЯГЕРМАНИЯКИРГИЗИЯУКРАИНАВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала