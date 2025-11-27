https://1prime.ru/20251127/putin-865000084.html
Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике, заявив, что конкурентоспособность падает, экономика Германии третий год в рецессии. "После начала событий на Украине европейцы сами начали от нас отгораживаться. В энергетике известный результат они получили - конкурентоспособность падает, экономика Германии уже третий год подряд находится в рецессии", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
