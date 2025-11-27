Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не будет действовать в ущерб партнерам из СНГ и ЕАЭС, заявил Путин - 27.11.2025
Россия не будет действовать в ущерб партнерам из СНГ и ЕАЭС, заявил Путин
Россия не будет делать ничего в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейцы захотят вернуться к сотрудничеству, заявил президент | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия не будет делать ничего в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейцы захотят вернуться к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин. "Если они вдруг решат вернуться - пожалуйста. Я уже много раз говорил: мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым. Но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени, имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями, а некоторые - из стран СНГ пришли, из стран ЕврАзЭС пришли, работают. Конечно, мы в ущерб этим партнерам - надежным и стабильным - мы ничего делать не будем. Но диалог готовы вести со всеми", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
20:13 27.11.2025
 
Россия не будет действовать в ущерб партнерам из СНГ и ЕАЭС, заявил Путин

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия не будет делать ничего в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейцы захотят вернуться к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин.
"Если они вдруг решат вернуться - пожалуйста. Я уже много раз говорил: мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым. Но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени, имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями, российскими предпринимателями, а некоторые - из стран СНГ пришли, из стран ЕврАзЭС пришли, работают. Конечно, мы в ущерб этим партнерам - надежным и стабильным - мы ничего делать не будем. Но диалог готовы вести со всеми", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Заголовок открываемого материала