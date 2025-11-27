https://1prime.ru/20251127/putin-865005296.html
Путин оценил производство электромобилей в Китае
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Китай делает электромобили лучше и дешевле, чем Европа, заявил президент России Владимир Путин. "В том же Китае, в Китайской Народной Республике начали появляться такие товары, которые стали более конкурентноспособными, чем европейские. Последний пример - электромобили. Китайцы делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев вообще автопром загибается, - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
