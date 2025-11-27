https://1prime.ru/20251127/putin-865005296.html

Путин оценил производство электромобилей в Китае

Путин оценил производство электромобилей в Китае - 27.11.2025, ПРАЙМ

Путин оценил производство электромобилей в Китае

Китай делает электромобили лучше и дешевле, чем Европа, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T23:14+0300

2025-11-27T23:14+0300

2025-11-27T23:14+0300

китай

киргизия

европа

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Китай делает электромобили лучше и дешевле, чем Европа, заявил президент России Владимир Путин. "В том же Китае, в Китайской Народной Республике начали появляться такие товары, которые стали более конкурентноспособными, чем европейские. Последний пример - электромобили. Китайцы делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев вообще автопром загибается, - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.

https://1prime.ru/20251002/putin-863098878.html

китай

киргизия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, киргизия, европа, владимир путин