https://1prime.ru/20251127/rol-864975234.html

Евродепутат: ЕС не способен играть серьезную роль в глобальном кризисе

Евродепутат: ЕС не способен играть серьезную роль в глобальном кризисе - 27.11.2025, ПРАЙМ

Евродепутат: ЕС не способен играть серьезную роль в глобальном кризисе

Европейский союз не способен играть серьезную роль в текущем глобальном кризисе, он лишен какой-либо международной влияющей силы, заявил глава делегации правой... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T01:53+0300

2025-11-27T01:53+0300

2025-11-27T01:53+0300

экономика

мировая экономика

рф

сша

киев

дональд трамп

владимир путин

виктор орбан

ес

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864975234.jpg?1764197638

ВЕНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз не способен играть серьезную роль в текущем глобальном кризисе, он лишен какой-либо международной влияющей силы, заявил глава делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европейском парламенте Харальд Вилимски в ходе своего выступления в Страсбурге в среду. "Руководитель делегации Австрийской партии свободы в Европейском парламенте Харальд Вилимски в сегодняшнем выступлении в Страсбурге раскритиковал фундаментальную неспособность Европейского союза играть серьезную роль в текущем глобальном кризисе. Он указал, что ЕС проваливается по ключевым направлениям и не может решить даже внутренние структурные проблемы", - говорится в релизе АПС. По словам Вилимски, очевидно, что ЕС слишком разобщен внутренне, а потому лишен какой-либо международной влияющей силы. По его словам, ЕС говорит о желании занять место за столом переговоров, но на деле ей не хватает реального авторитета. "Большинство, которое сегодня определяет политический курс Европы, не способно обеспечить ни экономическое процветание, ни социальную стабильность, ни безопасность на собственном континенте", - приводятся в релизе слова Евродепутата. Он указал на "беспомощное поведение" европейских лидеров в Вашингтоне. "Именно они, как всполошившийся курятник, помчались в Вашингтон, где, выстроенные как школьники, сидели напротив (президента США) Дональда Трампа, и их в действительности никто всерьез не воспринимал", - добавил Вилимски. На этом фоне евродепутат выступил против неуважительного отношения ЕС к тем лидерам, которые, по его мнению, действительно способны влиять на мирные переговоры. Он напомнил, что есть "двое, кто очень убедительно выступил за мир": Дональд Трамп и Виктор Орбан - политики, "которых ЕС на протяжении многих лет встречал с неуважением и враждебностью высшей степени". По его словам, при этом руководство ЕС действует дезориентированно, "кто-то вроде Виктора Орбана, находясь между Дж. Д. Вэнсом и Дональдом Трампом, вполне может обладать необходимым авторитетом, чтобы добиться прогресса". "Совершенно не важно, кто обеспечит мир, - главное, чтобы мы наконец прекратили эту гибель людей", - заключил депутат. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

рф

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, ес, совбез, вс рф