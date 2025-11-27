https://1prime.ru/20251127/rossija-864978770.html

Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть

Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть - 27.11.2025, ПРАЙМ

Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть

Россия в октябре этого года сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть по сравнению с сентябрем, до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T06:17+0300

2025-11-27T06:17+0300

2025-11-27T06:17+0300

экономика

нефть

мировая экономика

южная корея

сеул

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864978770.jpg?1764213423

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре этого года сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть по сравнению с сентябрем, до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Общий объем поставок морепродуктов из России в Южную Корею в октябре составил 22,1 тысячи тонн (8,3 миллиона долларов). Их сокращение в месячном выражении составило 32,8%, а в годовом - почти 25%. Всего по итогам 10 месяцев этого года Сеул закупил у Москвы 231,1 тысячи тонн морепродуктов на 619,2 миллиона долларов - на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Традиционно наиболее популярны у корейцев в импорте из РФ замороженная рыба - почти 17 тысяч тонн в октябре (25 миллионов долларов), а также филе и мясо рыбы - 2,6 тысячи тонн (6,9 миллиона долларов) и крабов - 1,5 тысячи тонн (39,6 миллиона долларов). При этом за месяц Южная Корея сократила импорт почти всех морепродуктов из России, сильнее всего - филе и мяса рыбы (-60%), а также замороженной рыбы (-29%). А нарастила только ввоз моллюсков - на 64%, до 369 тонн.

южная корея

сеул

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, южная корея, сеул, москва