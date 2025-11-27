Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть - 27.11.2025
Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть
Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть - 27.11.2025, ПРАЙМ
Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть
Россия в октябре этого года сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть по сравнению с сентябрем, до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T06:17+0300
2025-11-27T06:17+0300
экономика
нефть
мировая экономика
южная корея
сеул
москва
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре этого года сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть по сравнению с сентябрем, до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Общий объем поставок морепродуктов из России в Южную Корею в октябре составил 22,1 тысячи тонн (8,3 миллиона долларов). Их сокращение в месячном выражении составило 32,8%, а в годовом - почти 25%. Всего по итогам 10 месяцев этого года Сеул закупил у Москвы 231,1 тысячи тонн морепродуктов на 619,2 миллиона долларов - на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Традиционно наиболее популярны у корейцев в импорте из РФ замороженная рыба - почти 17 тысяч тонн в октябре (25 миллионов долларов), а также филе и мясо рыбы - 2,6 тысячи тонн (6,9 миллиона долларов) и крабов - 1,5 тысячи тонн (39,6 миллиона долларов). При этом за месяц Южная Корея сократила импорт почти всех морепродуктов из России, сильнее всего - филе и мяса рыбы (-60%), а также замороженной рыбы (-29%). А нарастила только ввоз моллюсков - на 64%, до 369 тонн.
южная корея
сеул
москва
нефть, мировая экономика, южная корея, сеул, москва
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, МОСКВА
06:17 27.11.2025
 
Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть

Россия в октябре сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре этого года сократила экспорт морепродуктов в Южную Корею на треть по сравнению с сентябрем, до минимальных объемов за полгода, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Общий объем поставок морепродуктов из России в Южную Корею в октябре составил 22,1 тысячи тонн (8,3 миллиона долларов). Их сокращение в месячном выражении составило 32,8%, а в годовом - почти 25%.
Всего по итогам 10 месяцев этого года Сеул закупил у Москвы 231,1 тысячи тонн морепродуктов на 619,2 миллиона долларов - на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Традиционно наиболее популярны у корейцев в импорте из РФ замороженная рыба - почти 17 тысяч тонн в октябре (25 миллионов долларов), а также филе и мясо рыбы - 2,6 тысячи тонн (6,9 миллиона долларов) и крабов - 1,5 тысячи тонн (39,6 миллиона долларов).
При этом за месяц Южная Корея сократила импорт почти всех морепродуктов из России, сильнее всего - филе и мяса рыбы (-60%), а также замороженной рыбы (-29%). А нарастила только ввоз моллюсков - на 64%, до 369 тонн.
 
