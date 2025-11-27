https://1prime.ru/20251127/rossiya-864990492.html

На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России

На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России - 27.11.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России

Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения влияния в мире, пишет доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в Unherd. "Поскольку... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T14:19+0300

2025-11-27T14:19+0300

2025-11-27T14:19+0300

спецоперация на украине

европа

запад

россия

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84296/73/842967341_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b7e295571c89d663fbbd1a693a6e1dde.jpg

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения влияния в мире, пишет доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в Unherd. "Поскольку “старый” Запад затерялся в составе “Двадцатки”, перезапуск “Восьмерки” — один из способов [для Европы] сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва — Вашингтон", — говорится в публикации.В материале отмечается, что инструменты, с помощью которых Европа поддерживала свою гегемонию, понемногу утрачивают смысл.На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку".В свою очередь, глава США Дональд Трамп ранее называл "очень глупым" решение исключить Россию из G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.

https://1prime.ru/20251126/kallas-864955403.html

https://1prime.ru/20251127/merts-864986970.html

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, запад, россия, дональд трамп, дмитрий песков