Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251127/rossiya-864990492.html
На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России
На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России - 27.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России
Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения влияния в мире, пишет доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в Unherd. "Поскольку... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T14:19+0300
2025-11-27T14:19+0300
спецоперация на украине
европа
запад
россия
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/73/842967341_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b7e295571c89d663fbbd1a693a6e1dde.jpg
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения влияния в мире, пишет доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в Unherd. "Поскольку “старый” Запад затерялся в составе “Двадцатки”, перезапуск “Восьмерки” — один из способов [для Европы] сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва — Вашингтон", — говорится в публикации.В материале отмечается, что инструменты, с помощью которых Европа поддерживала свою гегемонию, понемногу утрачивают смысл.На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку".В свою очередь, глава США Дональд Трамп ранее называл "очень глупым" решение исключить Россию из G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
https://1prime.ru/20251126/kallas-864955403.html
https://1prime.ru/20251127/merts-864986970.html
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/73/842967341_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_176bc16307b2c6dd412c00843b0ef541.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, запад, россия, дональд трамп, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, ЗАПАД, РОССИЯ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
14:19 27.11.2025
 
На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России

UnHerd: ЕС согласен на возвращение РФ в G8 ради сохранения влияния

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на московский Кремль
Вид на московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Вид на московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения влияния в мире, пишет доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в Unherd.

"Поскольку “старый” Запад затерялся в составе “Двадцатки”, перезапуск “Восьмерки” — один из способов [для Европы] сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва — Вашингтон", — говорится в публикации.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
Вчера, 14:05
В материале отмечается, что инструменты, с помощью которых Европа поддерживала свою гегемонию, понемногу утрачивают смысл.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку".

В свою очередь, глава США Дональд Трамп ранее называл "очень глупым" решение исключить Россию из G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
На Западе рассказали, какой "удар" Мерц подготовил России
10:59
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАЗАПАДРОССИЯДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала