На Западе раскрыли, что Европа задумала в отношении России
UnHerd: ЕС согласен на возвращение РФ в G8 ради сохранения влияния
Вид на московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения влияния в мире, пишет доцент Университетского колледжа Лондона Филип Канлифф в Unherd.
"Поскольку “старый” Запад затерялся в составе “Двадцатки”, перезапуск “Восьмерки” — один из способов [для Европы] сохранить свой международный авторитет и одновременно ослабить перспективу создания оси Москва — Вашингтон", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что инструменты, с помощью которых Европа поддерживала свою гегемонию, понемногу утрачивают смысл.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в "Большую восьмерку".
В свою очередь, глава США Дональд Трамп ранее называл "очень глупым" решение исключить Россию из G8. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в мае отмечал, что формат "восьмерки" больше неинтересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
