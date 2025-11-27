https://1prime.ru/20251127/ssha-864976818.html
СМИ: США хотят заключить мирное соглашение по Украине
СМИ: США хотят заключить мирное соглашение по Украине - 27.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: США хотят заключить мирное соглашение по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение по Украине, прежде чем согласиться на какие-либо... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T03:18+0300
2025-11-27T03:18+0300
2025-11-27T03:18+0300
мировая экономика
энергетика
экономика
рф
сша
киев
марко рубио
марк рубио
владимир путин
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864976818.jpg?1764202729
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение по Украине, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Киева, сообщает издание Politico.
"Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины", - говорится в публикации.
По словам источника издания, Рубио также широко упомянул несколько других вопросов, которые необходимо решить после заключения соглашения, европейцы сочли, что речь идет о территориальной целостности Украины и замороженных активах РФ.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
рф
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, сша, киев, марко рубио, марк рубио, владимир путин, politico, совбез, вс рф
Мировая экономика, Энергетика, Экономика, РФ, США, Киев, Марко Рубио, Марк Рубио, Владимир Путин, Politico, Совбез, ВС РФ
СМИ: США хотят заключить мирное соглашение по Украине
Politico: Рубио заявил, что США хотят заключить мирное соглашение по Украине
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение по Украине, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Киева, сообщает издание Politico.
"Рубио заявил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности для Украины", - говорится в публикации.
По словам источника издания, Рубио также широко упомянул несколько других вопросов, которые необходимо решить после заключения соглашения, европейцы сочли, что речь идет о территориальной целостности Украины и замороженных активах РФ.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.