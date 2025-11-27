https://1prime.ru/20251127/uchreditel-864978866.html

Учредитель рыболовецкого колхоза в Приморье подал жалобу на решение суда

2025-11-27T06:23+0300

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - ПРАЙМ. Один из учредителей рыболовецкого колхоза (РК) "Восток-1" подал жалобу на решение Арбитражного суда Приморья, который полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к РК о взыскании 37 миллиардов рублей ущерба по квотам на вылов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Арбитражный суд Приморского края 31 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании ничтожными свыше 30 договоров о закреплении долей квот на вылов водных биологических ресурсов рыбколхозом и о взыскании ущерба в размере более 37 миллиардов рублей, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Также суд удовлетворил требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. Ответчиками по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", стали его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. "Апелляционная жалоба поступила от Шевченко Якова Федоровича", - сказал собеседник. В материалах суда указано, что жалоба подана 26 ноября. В октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом, но суд вернул заявление из-за нарушений. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.

