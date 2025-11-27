Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украины уже не будет": на Западе намекнули на свое видение мирного плана - 27.11.2025
Спецоперация на Украине
"Украины уже не будет": на Западе намекнули на свое видение мирного плана
"Украины уже не будет": на Западе намекнули на свое видение мирного плана - 27.11.2025, ПРАЙМ
"Украины уже не будет": на Западе намекнули на свое видение мирного плана
Нежелание Зеленского принять реалистичные условия для мирного урегулирования может иметь серьезные последствия для всей Украины, заявил военный аналитик Скотт... | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Нежелание Зеленского принять реалистичные условия для мирного урегулирования может иметь серьезные последствия для всей Украины, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.&quot;Украина неспособна идти на необходимые компромиссы. Украина продолжает настаивать на проведении переговоров, которые отразят победу Украины в этом конфликте &lt;…&gt; Украина не может ничего диктовать. Россия может диктовать все&quot;, — сказал он.Риттер считает, что в настоящее время обсуждения Вашингтона и Киева сосредоточены вокруг возвращения последнего к реальной картине происходящего."Вот почему министр армии Дрисколл (спецпредставитель президента США по Украине. — Прим. ред.) поехал в Киев и сказал: "Вы проигрываете этот конфликт. Вам не исправить ситуацию. Вам будет только хуже, вас ждет полный военный крах, и никто ничем не сможет вам помочь. Вам нужно принять эти условия сейчас, потому что, если мы уйдем из-за этого стола, Украины уже не будет", — добавил Риттер.Аналитик также полагает, что нежелание Киева принять предложенные условия может поставить под угрозу физическое существование правящих элит."Украине нужно сказать, что невыполнение российских требований повлечет за собой тяжелые последствия. &lt;…&gt; И Зеленский должен понять, что это означает буквально его смерть. Я имею в виду, что этому человеку недолго осталось жить на этом свете", — заключил аналитик.Мирная инициатива США На прошедшей неделе Белый дом объявил о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу под контроль России всей территории Донбасса, официальное признание российского статуса для Донбасса и Крыма, заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое и запрет на размещение на Украине зарубежных войск и оружия, способного угрожать России.Как отметил Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но он пока не был предметом глубокого обсуждения. Президент указал, что этот документ может служить основой для окончательного решения, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом соответствует интересам России для достижения целей специальной военной операции. Тем не менее, страна не закрывает двери для переговоров и мирных решений.
04:10 27.11.2025
 
"Украины уже не будет": на Западе намекнули на свое видение мирного плана

Аналитик Риттер: Украина не в состоянии диктовать условия России

© РИА Новости . Алексей Вовк
Пожар под Киевом
Пожар под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Пожар под Киевом. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Нежелание Зеленского принять реалистичные условия для мирного урегулирования может иметь серьезные последствия для всей Украины, заявил военный аналитик Скотт Риттер в интервью блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.

"Украина неспособна идти на необходимые компромиссы. Украина продолжает настаивать на проведении переговоров, которые отразят победу Украины в этом конфликте <…> Украина не может ничего диктовать. Россия может диктовать все", — сказал он.

"Разобьем в пух и прах": На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
21 ноября, 05:22
"Разобьем в пух и прах": На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
21 ноября, 05:22
Риттер считает, что в настоящее время обсуждения Вашингтона и Киева сосредоточены вокруг возвращения последнего к реальной картине происходящего.
"Вот почему министр армии Дрисколл (спецпредставитель президента США по Украине. — Прим. ред.) поехал в Киев и сказал: "Вы проигрываете этот конфликт. Вам не исправить ситуацию. Вам будет только хуже, вас ждет полный военный крах, и никто ничем не сможет вам помочь. Вам нужно принять эти условия сейчас, потому что, если мы уйдем из-за этого стола, Украины уже не будет", — добавил Риттер.
Аналитик также полагает, что нежелание Киева принять предложенные условия может поставить под угрозу физическое существование правящих элит.
"Украине нужно сказать, что невыполнение российских требований повлечет за собой тяжелые последствия. <…> И Зеленский должен понять, что это означает буквально его смерть. Я имею в виду, что этому человеку недолго осталось жить на этом свете", — заключил аналитик.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что придумал Зеленский насчет плана США
Вчера, 06:05

Мирная инициатива США

На прошедшей неделе Белый дом объявил о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу под контроль России всей территории Донбасса, официальное признание российского статуса для Донбасса и Крыма, заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое и запрет на размещение на Украине зарубежных войск и оружия, способного угрожать России.
Как отметил Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но он пока не был предметом глубокого обсуждения. Президент указал, что этот документ может служить основой для окончательного решения, несмотря на то что текущая ситуация на фронте в целом соответствует интересам России для достижения целей специальной военной операции. Тем не менее, страна не закрывает двери для переговоров и мирных решений.
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США
22 ноября, 11:47
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США
22 ноября, 11:47
 
Спецоперация на Украине
 
 
