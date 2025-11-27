ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
MWM: у ВСУ сложилась критическая ситуация на линии фронта
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. У украинской армии складывается крайне тяжелая ситуация, цитирует бывшего командира бригады ВСУ “Азов”* и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина издание Military Watch Magazine.
"Жорин выступил с предупреждением о критической ситуации, с которой столкнулись ВСУ на линии фронта, заявив, что Киев теряет не только отдельные населенные пункты, как широко утверждают западные источники, но и “целые сектора”, поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед", — говорится в публикации.
Украинский боевик добавил, что ситуация на поле боя для Украины лишь ухудшается.
“На данный момент речь уже идет не о сдаче отдельных населенных пунктов, а о потере целых направлений”, — отметил он.
Вчера телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
