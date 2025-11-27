Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте - 27.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
2025-11-27T13:19+0300
2025-11-27T13:19+0300
спецоперация на украине
украина
киев
всу
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. У украинской армии складывается крайне тяжелая ситуация, цитирует бывшего командира бригады ВСУ “Азов”* и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина издание Military Watch Magazine. "Жорин выступил с предупреждением о критической ситуации, с которой столкнулись ВСУ на линии фронта, заявив, что Киев теряет не только отдельные населенные пункты, как широко утверждают западные источники, но и “целые сектора”, поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед", — говорится в публикации.Украинский боевик добавил, что ситуация на поле боя для Украины лишь ухудшается.“На данный момент речь уже идет не о сдаче отдельных населенных пунктов, а о потере целых направлений”, — отметил он.Вчера телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
украина, киев, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ВСУ
13:19 27.11.2025
 
ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. У украинской армии складывается крайне тяжелая ситуация, цитирует бывшего командира бригады ВСУ “Азов”* и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина издание Military Watch Magazine.

"Жорин выступил с предупреждением о критической ситуации, с которой столкнулись ВСУ на линии фронта, заявив, что Киев теряет не только отдельные населенные пункты, как широко утверждают западные источники, но и “целые сектора”, поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед", — говорится в публикации.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 11:06
Украинский боевик добавил, что ситуация на поле боя для Украины лишь ухудшается.

“На данный момент речь уже идет не о сдаче отдельных населенных пунктов, а о потере целых направлений”, — отметил он.

Вчера телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа
Вчера, 10:13
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевВСУ
 
 
