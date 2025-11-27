https://1prime.ru/20251127/vsu-864989430.html

ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте

ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте - 27.11.2025, ПРАЙМ

ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте

У украинской армии складывается крайне тяжелая ситуация, цитирует бывшего командира бригады ВСУ “Азов”* и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T13:19+0300

2025-11-27T13:19+0300

2025-11-27T13:19+0300

спецоперация на украине

украина

киев

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. У украинской армии складывается крайне тяжелая ситуация, цитирует бывшего командира бригады ВСУ “Азов”* и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина издание Military Watch Magazine. "Жорин выступил с предупреждением о критической ситуации, с которой столкнулись ВСУ на линии фронта, заявив, что Киев теряет не только отдельные населенные пункты, как широко утверждают западные источники, но и “целые сектора”, поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед", — говорится в публикации.Украинский боевик добавил, что ситуация на поле боя для Украины лишь ухудшается.“На данный момент речь уже идет не о сдаче отдельных населенных пунктов, а о потере целых направлений”, — отметил он.Вчера телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл, возглавлявший американскую делегацию, заявил в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.

https://1prime.ru/20251126/ryutte-864952482.html

https://1prime.ru/20251126/ukraina-864951160.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, всу